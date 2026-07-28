Менеджер Тайсона Фьюри прокомментировал бой Джошуа с Пренгой

Браун выразил опасения о возможном отказе от боя Фьюри и Джошуа после нокаута Джошуа в бою с Пренгой.

Спенсер Браун, менеджер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, выразил свое мнение о зрелищной победе Энтони Джошуа над Кристианом Пренгой.



Браун, который представляет интересы британского боксера, признал, что испытывал беспокойство относительно возможного отказа от предстоящего поединка между Фьюри и Джошуа, после того как последний был нокаутирован в бою против албанца.



"Я был в шоке. Я был в большом шоке. Эдди Хирн вышел и сказал, что у Джошуа есть сердце и так далее, но это до тех пор, пока Энтони не окажется в ринге с большим Тайсоном Фьюри. Он сделан из другого теста.

Выступление Фьюри в бою против Мариуша Ваха было легким. В первом раунде поединка Джошуа против Пренги я думал, что мы потеряли этот бой. Слава богу, Джошуа поднялся и сделал то, что сделал", - сказал Браун в комментарии Seconds Out.

Стоит отметить, что планирован бой между Фьюри и Джошуа в конце этого года.



Ранее Джошуа заявил о своей готовности встретиться с Фьюри в ринге.