Менеджер Тайсона Фьюри прокомментировал бой Джошуа с Пренгой
Спенсер Браун, менеджер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, выразил свое мнение о зрелищной победе Энтони Джошуа над Кристианом Пренгой.
Браун, который представляет интересы британского боксера, признал, что испытывал беспокойство относительно возможного отказа от предстоящего поединка между Фьюри и Джошуа, после того как последний был нокаутирован в бою против албанца.
"Я был в шоке. Я был в большом шоке. Эдди Хирн вышел и сказал, что у Джошуа есть сердце и так далее, но это до тех пор, пока Энтони не окажется в ринге с большим Тайсоном Фьюри. Он сделан из другого теста.
Выступление Фьюри в бою против Мариуша Ваха было легким. В первом раунде поединка Джошуа против Пренги я думал, что мы потеряли этот бой. Слава богу, Джошуа поднялся и сделал то, что сделал", - сказал Браун в комментарии Seconds Out.
Стоит отметить, что планирован бой между Фьюри и Джошуа в конце этого года.
Ранее Джошуа заявил о своей готовности встретиться с Фьюри в ринге.