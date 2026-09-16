Тренер Болоньи Тедеско на грани увольнения: неудачи команды и возможный заменщик

Неудачные результаты в начале сезона могут стать причиной увольнения Тедеско из Болоньи.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что Доменико Тедеско, наставник футбольного клуба Болонья, может в ближайшее время лишиться своего поста.



По всей видимости, причиной возможного увольнения 41-летнего специалиста стали неутешительные результаты команды в начале текущего сезона. Однако, официального заявления об уходе Тедеско пока не последовало.



Тедеско приступил к работе в качестве главного тренера Болоньи в июне, заключив договор до 2028 года с опцией на продление еще на один год. За период его руководства команда сыграла всего в четырех матчах, три из которых закончились проигрышем, а один - вничью.



Предположительно, Раффаэле Палладино может занять место Тедеско на посту главного тренера "россоблу".



Стоит отметить, что украинский нападающий Артем Довбик выступает за Болонью на условиях аренды из Ромы.



Ранее стало известно, что Довбик получил травму во время матча под руководством Тедеско.