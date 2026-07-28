Леброн Джеймс: новая роль в Филадельфии - разыгрывающий

Сиксерс намерены использовать Леброна Джеймса в роли разыгрывающего, максимизируя его умения без мяча и создавая игровые ситуации для команды.

Инсайдер НБА Шэмс Чарания раскрыл новую функцию Леброна Джеймса в составе команды Филадельфии.



По полученной информации, Сиксерс планируют активно использовать Леброна Джеймса в роли разыгрывающего, что подразумевает, что знаменитый форвард будет инициировать командные атаки.



Так, в Филадельфии стремятся максимизировать его умения без мяча, предоставляя Леброну возможность создавать игровые ситуации для Макси, Джейлена Брауна, Джоэла Эмбиида и Ви Джея Эджкомба.



Следует упомянуть, что для самого Леброна эта роль не является новой, так как в сезоне 2019/20 он уже играл в качестве разыгрывающего. В то время Джеймс стал лучшим ассистентом лиги, а его команда Лейкерс стала чемпионом.



В дополнение к этому, Сиксерс намерены привлечь еще одного игрока из Лейкерс, однако его агент выражает сомнения в отношении этого перехода.