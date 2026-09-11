Оскар Пиастри: Мадринг - испытание для гонщика и шин

Оскар Пиастри, гонщик из команды Макларен, поделился своими впечатлениями после двух тренировочных сессий на новой гоночной трассе Мадринг.



Важно отметить, что в этом сезоне Гран-при Испании было перенесено на новую городскую трассу в Мадриде на фоне отказа от привычной Барселоны.



Пиастри подчеркнул, что привыкание к Мадрингу является более сложной задачей по сравнению с большинством других трасс. Но при успешном прохождении трека он приносит огромное удовольствие.





Адаптироваться к этой трассе мне было сложнее, чем ко многим другим. Здесь довольно много участков, где не так уж просто проехать вблизи стены, и получается, что словно едешь прямо на нее, а потом приходится уклоняться, чтобы избежать возможного столкновения.

Все это очень непросто. Но если удается войти в ритм, то от быстрого круга на этой трассе получаешь огромное удовольствие.

Однако, с точки зрения работы с шинами на дистанции, эта трасса - просто ужас какой-то. Все очень далеко от совершенства. Можно, конечно, несколько улучшить ситуацию за счет оптимизации настроек болида, но на много не получится.