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Педру Нету остается в Челси: обновлен контракт до 2032 года

Несмотря на слухи о переходе, Педру Нету остается в Челси до 2032 года.
Педру Нету остается в Челси: обновлен контракт до 2032 года
Педру Нету / Getty Images

Педру Нету, вингер футбольного клуба Челси, обновил свое соглашение с командой.

В течение летнего сезона были слухи о возможном переходе португальского футболиста, но официальные предложения от других клубов не поступали.

В итоге Нету продолжит свою карьеру в Челси до 2032 года.

26-летний португалец присоединился к команде два года назад за 60 миллионов евро. За это время он сыграл в 108 матчах, совершил 40 результативных действий и помог команде выиграть два трофея.

Также было сообщено, что Ньюкасл продлил контракт с одним из своих игроков, которого удалось сохранить в команде.

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