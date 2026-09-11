Педру Нету остается в Челси: обновлен контракт до 2032 года

Несмотря на слухи о переходе, Педру Нету остается в Челси до 2032 года.

Педру Нету, вингер футбольного клуба Челси, обновил свое соглашение с командой.



В течение летнего сезона были слухи о возможном переходе португальского футболиста, но официальные предложения от других клубов не поступали.



В итоге Нету продолжит свою карьеру в Челси до 2032 года.



26-летний португалец присоединился к команде два года назад за 60 миллионов евро. За это время он сыграл в 108 матчах, совершил 40 результативных действий и помог команде выиграть два трофея.



Также было сообщено, что Ньюкасл продлил контракт с одним из своих игроков, которого удалось сохранить в команде.