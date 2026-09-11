Леклер на Гран-при Испании: возвращение к старому двигателю после аварии в Монце

Леклер будет выступать на Гран-при Испании на автомобиле с предыдущей версией двигателя после аварии в Италии.

Согласно информации от racingnews365, Шарль Леклер, гонщик команды Феррари, примет участие в Гран-при Испании на автомобиле с предыдущей версией двигателя.



Важно упомянуть, что Феррари провела модернизацию двигателей на обоих своих автомобилях перед соревнованиями в Монце.



Однако во время гонок в Италии Леклер столкнулся с аварией, в результате которой его автомобиль получил значительные повреждения, включая двигатель.



По этой причине на Гран-при в Мадриде Леклеру установили предыдущую версию двигателя, в то время как новый планируется восстановить в течение сезона.