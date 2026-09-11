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Украинская баскетболистка Коваль переходит в новую команду после спорного решения NCAA

Коваль переходит в новую команду после спорного решения предыдущего клуба заключить договор с российским игроком.
Украинская баскетболистка Коваль переходит в новую команду после спорного решения NCAA
Екатерина Коваль / Getty Images

Как сообщает The Athletic, украинская баскетболистка Екатерина Коваль скоро станет частью нового коллектива.

Напомним, что Коваль проводила последний сезон в NCAA, представляя университет Луизианы. Однако, недолго после этого, команда решила заключить договор с российским игроком.

Коваль была проинформирована об этом решении после завершения периода трансферов и, не желая примириться с ситуацией, решила покинуть клуб.

В ответ на ее решение NCAA предоставило Коваль специальное разрешение на переход в другую команду вне трансферного окна.

Такие разрешения могут быть предоставлены в случае "чрезвычайных обстоятельств, независимых от студента-спортсмена, не связанных с его спортивными навыками и с его участием в спортивной деятельности в данном университете и требующих безотлагательного ухода из данного учебного заведения".

Ранее Ярослава Магучих высказала свое возмущение по поводу возвращения российских спортсменов в спорт.

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