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Майкл Антонио: путь от травмы до нового контракта с Уотфордом

Антонио возвращается в английский футбол, подписав контракт с Уотфордом после короткого периода в Ас-Сайлии.
Майкл Антонио: путь от травмы до нового контракта с Уотфордом
Майкл Антонио / watfordfc.com

Профессиональный футболист из Ямайки Майкл Антонио стал новым игроком английского футбольного клуба Уотфорд.

36-летний форвард подписал с клубом контракт на один год.

Важно отметить, что большую часть своей профессиональной карьеры Антонио провел в Вест Хэме. Однако в 2024 году он получил серьезную травму в результате аварии, сломав ногу.

После окончания того сезона Антонио покинул Вест Хэм и перебрался в Ас-Сайлию, где принял участие только в четырех играх.

Теперь Антонио возвращается в Англию, чтобы помочь Уотфорду в Чемпионшипе. На данный момент команда занимает 13-е место в турнирной таблице.

Было также объявлено о продлении контракта с фланговым нападающим Челси.

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