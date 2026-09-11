Артета использует стрессовые ситуации для подготовки Арсенала к сезону

Главный тренер футбольного клуба Арсенал Микель Артета рассказал о своих уникальных подходах к тренировкам в предсезонный период.



Клуб Арсенал столкнулся с трудностями на пути к матчу против Наполи из-за отложенного рейса. Это привело к вопросу о том, как подобные ситуации влияют на подготовку команды к матчу.



Артета, отвечая на вопрос, подчеркнул, что в предсезонный период он намеренно создает сложные и стрессовые ситуации для своих игроков, чтобы они были готовы к любым непредвиденным обстоятельствам.

Главный тренер рассказал:

Обожаю подобные вызовы. Я даже стараюсь намеренно создавать их на предсезонке! Поэтому, когда случается подобное, мы уже знаем, как с этим справиться, и понимаем, чего стоит ожидать.

Можем себе позволить очень поздно появиться на стадионе, изменить привычный распорядок, чтобы игроков перенацелить на что-то другое. Когда происходит такое, а подобное вполне может случиться: то рейс могут отменить, то поезд может задержаться, то на дорогах могут быть пробки, - мне не хочется, чтобы игроков и персонал это застало врасплох.

Мы просто переносили по времени приемы пищи, задерживали с подачей транспорта, ехали по другому маршруту. Мы делали много чего разного.

Делали в раздевалке пожарче, ужесточали условия, уменьшали количество массажных столов. Все это необходимо потому, что нам волей-неволей приходится адаптироваться к разным обстоятельствам.