Травма Мудрика: Де Дзерби называет ее "глупой", но ожидает скорого возвращения футболиста

Роберто Де Дзерби, наставник футбольного клуба Тоттенхэм, выразил свои размышления о травме украинского футболиста Михаила Мудрика.



Мудрик, успевший провести лишь 16 минут в составе своей новой команды, получил повреждение во время тренировочного процесса.



Де Дзерби характеризовал травму как глупую и обыденную, однако подчеркнул, что все члены команды с нетерпением ожидают его скорейшего возвращения.

В случае с Мудриком это обычное дело, когда игрок долгое время остается незадействованным. Травмирование по существу вопроса само по себе глупое, но стоит надеяться, что он в самое ближайшее время вернется в строй - ради него же самого, да и ради нас. Ради него самого, потому что ему и так многое довелось пережить, а ради нас - потому что потерян важный игрок.

Его время игры против Ноттингема составило минут 15. Сыграл он неплохо, но то, что происходит в процессе, является обычным делом, когда футболист длительное время отсутствует на поле.