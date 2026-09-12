Антонелли оценивает новую трассу Гран-при Испании: Сложно, но интересно

Андреа Кими Антонелли, пилот команды Mercedes, выразил свое мнение о новом гоночном маршруте в Мадриде.



Следует упомянуть, что с наступающим сезоном Гран-при Испании будет проводиться на новой городской трассе в Мадриде вместо Барселоны, как это было ранее.



Антонелли характеризует трассу как сложную, но в то же время приносящую удовольствие от вызова, который она ставит перед гонщиками.

С точки зрения пилотажа - это классная трасса. Она бросает гонщикам настоящий вызов: здесь очень много скоростных поворотов, а стены расположены крайне близко. Необходима максимальная точность при выборе траектории и на торможениях. Заблокировать колеса здесь раз плюнуть, учитывая то, что сразу в нескольких местах приходится не только тормозить, но и одновременно поворачивать.

День сложился удачно, но впереди еще много работы. Во время гонки будет очень непросто работать с шинами, да и обгонять, судя по всему, также будет трудновато. Как следствие, подготовка к квалификации становится еще важнее.