Калинина одолела Ястремскую на турнире в Дубае
Украинское дерби получилось занятным.
Во втором круге WTA 1000, что проходит сейчас в Дубае, зрителей ожидало украинское противостояние между Ангелиной Калининой и Даяной Ястремской.
Начали украинки весьма бодро, обменявшись брейками в четырех стартовых геймах. Борьба была равной, но в конце Ястремская прибавила и забрала себе первый сет.
Во втором сете номинальная первая ракетка Украины показала все, на что способна и довольно легко закрыла вторую партию в свою пользу.
Увы, далее Даяна так и не смогла навязать хоть какую-то борьбу сопернице. Калинина проходит в следюущий раунд, где встретиться с победительницей пары Плишкова - Саккари.
WTA 1000, Дубай (ОАЭ)
Одиночный разряд
Второй круг
Ангелина Калинина - Даяна Ястремская 2:1 (5:7, 6:2, 6:3)
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