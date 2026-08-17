Милан завоевывает Диегу Морейру: 50 миллионов евро за звезду Страсбура

Милан обеспечил себе переход 22-летнего Диегу Морейры, опередив другие команды и согласившись на условия Страсбура.

Фабрицио Романо подтвердил, что Милан договорился о переходе Диегу Морейры.



"Россонери" успешно опередили другие команды, заинтересованные в этом фланговом нападающем, несмотря на сложности сделки.



Страсбур получит за 22-летнего игрока 50 миллионов евро, а также дополнительную долю от его возможной последующей продажи.



Следует отметить, что в прошлом сезоне Лиги 1 Морейра принял участие в 27 играх, в которых он совершил десять результативных действий.



Ранее также было упомянуто, что Ювентус планирует подписать нового голкипера.