Милан завоевывает Диегу Морейру: 50 миллионов евро за звезду Страсбура
Милан обеспечил себе переход 22-летнего Диегу Морейры, опередив другие команды и согласившись на условия Страсбура.
Фабрицио Романо подтвердил, что Милан договорился о переходе Диегу Морейры.
"Россонери" успешно опередили другие команды, заинтересованные в этом фланговом нападающем, несмотря на сложности сделки.
Страсбур получит за 22-летнего игрока 50 миллионов евро, а также дополнительную долю от его возможной последующей продажи.
Следует отметить, что в прошлом сезоне Лиги 1 Морейра принял участие в 27 играх, в которых он совершил десять результативных действий.
Ранее также было упомянуто, что Ювентус планирует подписать нового голкипера.
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