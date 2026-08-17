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Мусиала возвращается в игру: успешная тренировка после обморока на поле

Бавария радуется возвращению Мусиалы на поле после инцидента в матче с Лейпцигом.
Мусиала возвращается в игру: успешная тренировка после обморока на поле
Джамал Мусиала / Getty Images

По данным Bild, Джамал Мусиала, игрок Баварии, вернулся к тренировкам.

Напомним, что во время матча против Лейпцига Мусиала упал в обморок на поле, но медицинская команда быстро стабилизировала его состояние.

Согласно отчету, Мусиала сегодня посетил клуб для проведения индивидуальной тренировки под наблюдением тренеров.

Футболист чувствует себя отлично и успешно прошел физическую проверку. После тренировки он оставил автографы для своих поклонников и покинул тренировочную базу.

Было также отмечено, что Цыганков был вовлечен в конфликт в раздевалке.

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