Мусиала возвращается в игру: успешная тренировка после обморока на поле

Бавария радуется возвращению Мусиалы на поле после инцидента в матче с Лейпцигом.

По данным Bild, Джамал Мусиала, игрок Баварии, вернулся к тренировкам.



Напомним, что во время матча против Лейпцига Мусиала упал в обморок на поле, но медицинская команда быстро стабилизировала его состояние.



Согласно отчету, Мусиала сегодня посетил клуб для проведения индивидуальной тренировки под наблюдением тренеров.



Футболист чувствует себя отлично и успешно прошел физическую проверку. После тренировки он оставил автографы для своих поклонников и покинул тренировочную базу.



Было также отмечено, что Цыганков был вовлечен в конфликт в раздевалке.