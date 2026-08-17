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Забарный - о поражении ПСЖ от Ланса: Это был не наш день

ПСЖ уступил Лансу в матче за Суперкубок, несмотря на доминирование на поле.
Забарный - о поражении ПСЖ от Ланса: Это был не наш день
Илья Забарный / Getty Images

Футболист Пари Сен-Жермен Илья Забарный выразил свои размышления о поражении от Ланса в матче за Суперкубок Франции.

ПСЖ вчера не сумел одолеть своего противника, уступив с минимальным отставанием 0:1.

"Тут нечего объяснять. Вы все видели. Мы доминировали, но не забили. В этом вся суть. Иногда в футболе такое случается. Иногда ты выигрываешь, иногда проигрываешь, но это был не наш день. Мы все проанализируем и продолжим работать, ведь впереди сезон, так что мы сделаем из этого выводы.

Я не вижу проблемы. Думаю, мы провели отличный матч. Нам удалось сыграть в свой футбол, мы создавали моменты, но дело только в том, что нужно забивать. Поздравляю Ланс. Они хорошо сыграли, вот и все.

Не знаю, чего вам не хватило, чтобы забить. Это просто футбол. Если ожидать, что ты будешь выигрывать каждый матч, то это будет неинтересно. В этом матче, имея свои моменты, мы не забили", - отметил Забарный.

Ранее стало известно о заключении контракта ПСЖ с молодым бельгийским талантом.

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