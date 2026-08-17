Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Защитник Болоньи теперь в рядах Ювентуса: трансфер оценивается в 20 млн евро

Лукуми переходит в Ювентус: контракт подписан до 2030 года, стоимость трансфера - около 20 миллионов евро.
Защитник Болоньи теперь в рядах Ювентуса: трансфер оценивается в 20 млн евро
Джон Лукуми / Getty Images

Колумбийский футболист Джон Лукуми, ранее игравший за Болонью на позиции защитника, теперь стал игроком Ювентуса.

Переход 28-летнего спортсмена был подтвержден на официальном сайте "бьянконери".

Соглашение между Лукуми и туринским клубом будет действительно до июня 2030 года.

Хотя конкретные финансовые детали сделки не были обнародованы, по данным СМИ, трансфер оценивается в районе 20 миллионов евро.



В предыдущем сезоне Лукуми принял участие в 43 матчах за Болонью в разных турнирах, где забил один гол и сделал одну голевую передачу.

На чемпионате мира 2026 года он выступил в пяти матчах за сборную Колумбии.

Ранее Ювентус также объявил о заключении контракта с молодым боснийским талантом.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри sport.bigmir.net

Мы в социальных сетях
СПОРТ bigmir)net
ТОП-новости