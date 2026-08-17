Защитник Болоньи теперь в рядах Ювентуса: трансфер оценивается в 20 млн евро
Лукуми переходит в Ювентус: контракт подписан до 2030 года, стоимость трансфера - около 20 миллионов евро.
Колумбийский футболист Джон Лукуми, ранее игравший за Болонью на позиции защитника, теперь стал игроком Ювентуса.
Переход 28-летнего спортсмена был подтвержден на официальном сайте "бьянконери".
Соглашение между Лукуми и туринским клубом будет действительно до июня 2030 года.
Хотя конкретные финансовые детали сделки не были обнародованы, по данным СМИ, трансфер оценивается в районе 20 миллионов евро.
Ufficiale | Jhon Lucumi è un nuovo giocatore della Juventus ⚪️⚫️— JuventusFC (@juventusfc) August 17, 2026
Benvenuto! 🗞️ https://t.co/wzxgqWXHdh
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В предыдущем сезоне Лукуми принял участие в 43 матчах за Болонью в разных турнирах, где забил один гол и сделал одну голевую передачу.
На чемпионате мира 2026 года он выступил в пяти матчах за сборную Колумбии.
Ранее Ювентус также объявил о заключении контракта с молодым боснийским талантом.
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