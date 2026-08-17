Ювентус завершает трансфер вратаря Тоттенхэма Викарио

Ювентус арендует голкипера Тоттенхэма Викарио с возможностью последующего выкупа, после неудачной попытки приобрести Мартинеса из Астон Виллы.

Ювентус успешно договорился о трансфере голкипера Тоттенхэма Гульельмо Викарио.



"Бьянконери" переключили свой фокус на 29-летнего вратаря "шпор", после того как не смогли приобрести Эмилиано Мартинеса из Астон Виллы. Они подали предложение лондонскому клубу.



Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, Тоттенхэм дал согласие на переход своего вратаря. Туринский клуб арендует итальянского вратаря с опцией последующего выкупа, который не является обязательным.



Ожидается, что Викарио прибудет в Турин сегодня для прохождения медицинского осмотра и завершения трансферного процесса.



В прошлом сезоне Викарио провел за Тоттенхэм 43 матча в разных турнирах, пропустив 65 мячей, и в 13 матчах удержал свои ворота в неприкосновенности. С апреля вратарь не выходил на поле из-за травмы.



Стоит отметить, что ранее Ювентус объявил о подписании защитника из Болоньи.