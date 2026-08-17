ФК Ипсвич Таун приобретает Хулио Энсисо за 30 миллионов евро

Хулио Энсисо, 22-летний парагвайский футболист, теперь будет играть за ФК Ипсвич Таун, стоимость сделки составила 30 миллионов евро.

ФК Ипсвич Таун официально заявил о приобретении Хулио Энсисо.



22-летний парагвайский футболист присоединился к клубу, который недавно продвинулся в английскую Премьер-лигу (АПЛ), за сумму в 30 миллионов евро.



Важно отметить, что Энсисо уже имеет опыт игры в АПЛ, так как ранее он играл за Брайтон.



В прошлом сезоне Энсисо участвовал в 27 играх Лиги 1, где забил три гола и совершил девять ассистов.



К тому же Энсисо принял участие в пяти матчах на чемпионате мира 2026 года, где забил один гол и совершил два ассиста.



Ранее сообщалось, что ФК Милан планирует заключить контракт с вингером сборной Бельгии.