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ФК Ипсвич Таун приобретает Хулио Энсисо за 30 миллионов евро

Хулио Энсисо, 22-летний парагвайский футболист, теперь будет играть за ФК Ипсвич Таун, стоимость сделки составила 30 миллионов евро.
ФК Ипсвич Таун приобретает Хулио Энсисо за 30 миллионов евро
Хулио Энсисо / itfc.co.uk

ФК Ипсвич Таун официально заявил о приобретении Хулио Энсисо.

22-летний парагвайский футболист присоединился к клубу, который недавно продвинулся в английскую Премьер-лигу (АПЛ), за сумму в 30 миллионов евро.

Важно отметить, что Энсисо уже имеет опыт игры в АПЛ, так как ранее он играл за Брайтон.

В прошлом сезоне Энсисо участвовал в 27 играх Лиги 1, где забил три гола и совершил девять ассистов.

К тому же Энсисо принял участие в пяти матчах на чемпионате мира 2026 года, где забил один гол и совершил два ассиста.

Ранее сообщалось, что ФК Милан планирует заключить контракт с вингером сборной Бельгии.

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