Роджер Федерер: последний матч и прощание с теннисом

Прощальный матч Федерера пройдет на Стадионе Артура Эша вместе со звездами тенниса, включая победителей US Open.

45-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер готовится к своему финальному матчу.



Событие состоится на стадионе, названном в честь Артура Эша, где Федерер будет играть вместе с другими знаменитыми теннисистами, включая финалистов и победителей US Open, таких как Энди Роддик, Джон Макинрой и Андре Агасси.



Федерер подтвердил, что этот матч будет его прощальным с теннисом, который был основой его жизни. Он также категорически заявил, что не собирается возвращаться на теннисную арену.

На самом деле подобное дает мне еще одну возможность сказать наконец "спасибо" и "до свидания". Именно это, на мой взгляд, очень важно для некоторых. И для меня это тоже очень важно, но вместе с тем это, черт знает, как приятно будет сделать. Я уже точно не вернусь, нет и еще раз нет. Этому мне мешает много чего, да и занят я слишком - едва находится время на хоть какие-нибудь товарищеские матчи. Тело к тому же становится уже не таким податливым.

Отметим, что Федерер завершил свою профессиональную карьеру в 2022 году, а последний раз участвовал в US Open в 2019 году. В его достижениях 20 побед на турнирах Большого шлема, шесть побед на Итоговом турнире ATP, золотая медаль парного турнира Олимпиады и серебряная медаль в одиночном разряде.



Также стоит отметить, что Вероника Подрез успешно прошла первый этап квалификации US Open.