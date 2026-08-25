IFA прекращает поддержку Инфантино, выражая опасения по поводу его планов продажи активов ФИФА частным инвесторам.

Ирландская футбольная ассоциация (IFA) прекратила поддержку президента ФИФА Джанни Инфантино. Это следует за решением нескольких других европейских футбольных ассоциаций, которые уже отказались от поддержки нынешнего главы ФИФА.



IFA выразила опасения, что планы Инфантино продать часть активов ФИФА частным инвесторам могут указывать на более серьезные проблемы, чем кажется на первый взгляд.



Предложение Инфантино продать часть активов ФИФА частному инвестиционному фонду без предварительного обсуждения свидетельствует о более глубоких проблемах, чем просто неспособность эффективно взаимодействовать.



IFA считает, что это вызывает вопросы о базовых принципах стратегии, управления и распределения активов. Ассоциация полагает, что пришло время для перемен.

Ирландская футбольная ассоциация (IFA) отозвала свою поддержку президенту ФИФА Джанни Инфантино. Предложение продать часть активов ФИФА частной инвестиционной компании без консультаций представляет собой нечто более серьезное, чем просто неспособность наладить коммуникацию. На наш взгляд, это ставит под сомнение фундаментальные принципы стратегии, управления и распоряжения нашими активами. Мы считаем, что пришло время перемен.

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