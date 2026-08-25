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Подрез шокирует теннисный мир: выходит во второй раунд квалификации US Open-2026

Подрез одержала победу над Доулгайд и пробилась во второй раунд квалификации US Open-2026.
Подрез шокирует теннисный мир: выходит во второй раунд квалификации US Open-2026
Вероника Подрез / Getty Images

Украинская теннисистка Вероника Подрез, занимающая 132-ю строчку в рейтинге WTA, вышла во второй раунд квалификации US Open-2026.

В стартовом матче турнира Подрез встретилась с американкой Керолайн Доулгайд, которая замыкает первую тройку сотни рейтинга WTA. Победу украинке удалось одержать в трех сетах, со счетом 6:2, 0:6, 6:3.

Матч продолжался 1 час 59 минут. В ходе игры Подрез четыре раза сделала подачу навылет, допустила десять двойных ошибок и реализовала четыре из 23 брейк-пойнтов.

Это была первая встреча этих теннисисток на корте.

US Open
Квалификация, первый раунд

Вероника Подрез (Украина) - Керолайн Доулгайд (США) 6:2, 0:6, 6:3

Во втором раунде квалификации US Open Подрез сыграет с канадкой Бьянкой Андрееску.

Стоит отметить, что в основной сетке US Open-2026 примут участие семь представительниц Украины.

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