Подрез шокирует теннисный мир: выходит во второй раунд квалификации US Open-2026

Подрез одержала победу над Доулгайд и пробилась во второй раунд квалификации US Open-2026.

Украинская теннисистка Вероника Подрез, занимающая 132-ю строчку в рейтинге WTA, вышла во второй раунд квалификации US Open-2026.



В стартовом матче турнира Подрез встретилась с американкой Керолайн Доулгайд, которая замыкает первую тройку сотни рейтинга WTA. Победу украинке удалось одержать в трех сетах, со счетом 6:2, 0:6, 6:3.



Матч продолжался 1 час 59 минут. В ходе игры Подрез четыре раза сделала подачу навылет, допустила десять двойных ошибок и реализовала четыре из 23 брейк-пойнтов.



Это была первая встреча этих теннисисток на корте.



US Open

Квалификация, первый раунд



Вероника Подрез (Украина) - Керолайн Доулгайд (США) 6:2, 0:6, 6:3



Во втором раунде квалификации US Open Подрез сыграет с канадкой Бьянкой Андрееску.



Стоит отметить, что в основной сетке US Open-2026 примут участие семь представительниц Украины.