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Энцо Фернандес готов перебраться из Челси в Манчестер Сити

Сити готовит предложение для Челси после получения устного согласия от Фернандеса на переход.
Энцо Фернандес готов перебраться из Челси в Манчестер Сити
Энцо Фернандес / Getty Images

Фабрицио Романо сообщает о возрастающей вероятности перехода Энцо Фернандеса из Челси в Манчестер Сити.

Романо уверен, что аргентинец уже дал устное согласие на переход в другой клуб. После получения согласия от Фернандеса Сити начинает формировать свое первое предложение для Челси, который уже в курсе их условий.

Стоит отметить, что Челси купил Фернандеса у Бенфики за 121 млн евро. По оценке Трансфермаркт, стоимость футболиста составляет 100 млн евро, в то время как Челси оценивает его в 140 млн евро.

Также было упомянуто, что Челси продолжает искать варианты для Михаила Мудрика.

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