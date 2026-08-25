Энцо Фернандес готов перебраться из Челси в Манчестер Сити

Сити готовит предложение для Челси после получения устного согласия от Фернандеса на переход.

Фабрицио Романо сообщает о возрастающей вероятности перехода Энцо Фернандеса из Челси в Манчестер Сити.



Романо уверен, что аргентинец уже дал устное согласие на переход в другой клуб. После получения согласия от Фернандеса Сити начинает формировать свое первое предложение для Челси, который уже в курсе их условий.



Стоит отметить, что Челси купил Фернандеса у Бенфики за 121 млн евро. По оценке Трансфермаркт, стоимость футболиста составляет 100 млн евро, в то время как Челси оценивает его в 140 млн евро.



Также было упомянуто, что Челси продолжает искать варианты для Михаила Мудрика.