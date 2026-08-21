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Харьковский футболист незаконно переходит в российский клуб: клуб требует справедливости

Алексей Сидоров незаконно покинул Харьков, вступая в контакт с российским клубом RVChellendzh, вызвав возмущение украинской команды.
Харьковский футболист незаконно переходит в российский клуб: клуб требует справедливости
Алексей Сидоров / ФК Харьков

Футбольная команда из Харькова обнародовала попытку российского любительского клуба заключить контракт с их игроком.

В начале года стало известно, что футболист Алексей Сидоров незаконно покинул команду.

18 августа Харьков получил информацию о том, что Российский футбольный союз запросил трансферный сертификат для Сидорова для его вступления в любительский клуб RVChellendzh.

Команда выразила свое недовольство поступками своего игрока и обратилась к соответствующим структурам с просьбой о помощи в защите своих прав.

"Футбольный клуб Харьков категорически осуждает такие действия Сидорова и оставляет за собой право защищать свои права и законные интересы в порядке, установленном законодательством Украины, регламентными нормами УАФ и ФИФА, и обращается к Украинской ассоциации футбола с просьбой принять все возможные необходимые меры по защите интересов клуба, аффилированного с УАФ, в связи с переходом футболиста, имеющего действующий контракт".

Было также упомянуто, что Шахтер взял в аренду игрока из Саудовской лиги.

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