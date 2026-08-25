Астон Вилла готова выложить 70 млн евро за форварда Челси

Астон Вилла предлагает Челси 70 млн евро за форварда Николаса Джексона, ожидая одобрения сделки.

Астон Вилла, по словам Санти Ауны, планирует пригласить в свои ряды форварда Челси Николаса Джексона.



Клуб из Бирмингема уже выразил свою заинтересованность в этом игроке, отправив официальное предложение. Похоже, Астон Вилла стремится быстро заключить сделку, предложив за нападающего из Сенегала 70 млн евро, включая бонусы.



Известно, что Челси рассматривает возможность принятия этого предложения. В случае его одобрения Астон Вилле останется только договориться с самим Джексоном.



Также стоит отметить, что бирмингемцы предложили 22 млн евро за Жан-Филиппа Матету, но получили отказ.



Ранее было сообщено, что Челси продолжает искать варианты для Михаила Мудрика.