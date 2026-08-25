Лиам Лоусон может заменить Изака Хаджара в Red Bull на следующем этапе Гран-при
Неопределенность состояния Хаджара может привести к тому, что Лоусон останется в команде для следующего этапа.
GPblog сообщает, что Лиам Лоусон, гонщик команды Racing Bulls, скорее всего, продолжит свою профессиональную деятельность в Red Bull.
Лоусон заместил Изака Хаджара в главной команде на последнем этапе из-за его травмы. На гонке в Нидерландах Лоусон финишировал седьмым.
Сейчас в Red Bull не уверены, что Хаджар успеет поправиться к гонке в Монце.
Если Хаджар не окрепнет, команда не намерена вносить значительные коррективы и, вероятно, оставит Лоусона на следующий этап. Это также подразумевает, что Цунода примет участие в еще одном Гран-при текущего сезона.
Ранее было объявлено, что у Mercedes не хватает финансов для новых обновлений.
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