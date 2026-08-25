Лиам Лоусон может заменить Изака Хаджара в Red Bull на следующем этапе Гран-при

Неопределенность состояния Хаджара может привести к тому, что Лоусон останется в команде для следующего этапа.

GPblog сообщает, что Лиам Лоусон, гонщик команды Racing Bulls, скорее всего, продолжит свою профессиональную деятельность в Red Bull.



Лоусон заместил Изака Хаджара в главной команде на последнем этапе из-за его травмы. На гонке в Нидерландах Лоусон финишировал седьмым.



Сейчас в Red Bull не уверены, что Хаджар успеет поправиться к гонке в Монце.



Если Хаджар не окрепнет, команда не намерена вносить значительные коррективы и, вероятно, оставит Лоусона на следующий этап. Это также подразумевает, что Цунода примет участие в еще одном Гран-при текущего сезона.



Ранее было объявлено, что у Mercedes не хватает финансов для новых обновлений.