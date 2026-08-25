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Карлос Балеба: новый камерунский ас Манчестер Юнайтед за 70 миллионов фунтов

22-летний камерунец Карлос Балеба переходит в Манчестер Юнайтед из Брайтона за 65+5 миллионов фунтов.
Карлос Балеба: новый камерунский ас Манчестер Юнайтед за 70 миллионов фунтов
Карлос Балеба / manutd.com

Карлос Балеба теперь формально входит в состав Манчестер Юнайтед.

Этот 22-летний игрок из Камеруна был куплен у Брайтона за 65+5 миллионов фунтов.

Балеба заключил договор до 2031 года,с опцией на продление еще на один сезон.

В прошлом сезоне Балеба принял участие в 35 играх, но не сумел забить ни одного гола.

В то же время Челси продолжает искать подходящий клуб для Михаила Мудрика.

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