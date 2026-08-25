Карлос Балеба: новый камерунский ас Манчестер Юнайтед за 70 миллионов фунтов

22-летний камерунец Карлос Балеба переходит в Манчестер Юнайтед из Брайтона за 65+5 миллионов фунтов.

Карлос Балеба теперь формально входит в состав Манчестер Юнайтед.



Этот 22-летний игрок из Камеруна был куплен у Брайтона за 65+5 миллионов фунтов.



Балеба заключил договор до 2031 года,с опцией на продление еще на один сезон.



В прошлом сезоне Балеба принял участие в 35 играх, но не сумел забить ни одного гола.



В то же время Челси продолжает искать подходящий клуб для Михаила Мудрика.