Романо Флориани Муссолини, потомок Бенито Муссолини, дебютировал в основном составе Лацио, заменив травмированного игрока и получив желтую карточку.

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Романо Флориани Муссолини, прямой потомок известного итальянского диктатора Бенито Муссолини и игрок на позиции правого защитника, впервые вышел на поле за основной состав Лацио. Этот футбольный клуб, как предполагается, был поддерживаемым его прадедом.



23-летний футболист принял участие в гостевом матче первого тура Серии А против Болоньи, в котором его команда одержала победу со счетом 1:0. Флориани Муссолини заменил на 19-й минуте Адама Марушича, получившего травму. Через три минуты после выхода на поле он был наказан желтой карточкой.



Интересно отметить, что матч проходил на стадионе Ренато Далль-Ара в Болонье, открытие которого 100 лет назад, 31 октября 1926 года, проводил сам Бенито Муссолини, прибывший на церемонию верхом на лошади. Позже на стадионе был установлен конный памятник диктатора, уничтоженный в 1943 году во время освобождения города.



Родившийся в Риме Флориани Муссолини обучался в футбольных академиях Ромы и Лацио, но до этого не выходил на поле в составе основной команды "орлов". Прошлые сезоны он провел, играя на правах аренды, в Пескаре, Юве Стабии и Кремонезе.



Флориани Муссолини является правнуком Бенито Муссолини по матери, но чтобы избежать политических ассоциаций с его предком, он не использует фамилию Муссолини на поле, предпочитая указывать на футболке только свое имя Романо.



В матче против Лацио также дебютировал нападающий Болоньи Артем Довбик, а после игры главный тренер "россоблу" Доменико Тедеско дал оценку игре украинского новичка.