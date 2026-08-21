Ребров оправдывается за игру в падел с Березуцким: Не поддерживаю страну-агрессора
Бывший наставник сборной Украины по футболу Сергей Ребров высказался по поводу видеозаписи, где он замечен во время игры в падел с экс-игроком российской команды Василием Березуцким.
Ребров выразил свою позицию по этому вопросу на своем аккаунте в Instagram.
"Считаю важным прокомментировать видео, которое появилось в интернете, - на нем я играю в падел с экс-игроком сборной рф Василием Березуцким.
Я не контактирую с представителями страны-агрессора, за исключением тех, кто публично осудил полномасштабное вторжение и покинул страну. Мне было известно об антивоенной позиции Березуцкого, но я не знал, что он недавно уехал работать тренером в рф - я не слежу за футболом в государстве-террористе.
Как публичное лицо, хочу выразить свои извинения украинцам, которых мог задеть своим поступком, но прошу не сомневаться в моей проукраинской позиции и поддержке родной страны. С первых дней полномасштабного вторжения я оказываю помощь силам обороны Украины. О некоторых пожертвованиях упоминали СМИ. Недавно я откликнулся на запрос, приобретя для одной из бригад ВСУ 50 старлинков, и буду продолжать поддерживать наших Героям", - заявил Ребров.
Ранее было упомянуто, что российский футбольный клуб пытается привлечь украинца, обходя при этом правила.