Ребров оправдывается за игру в падел с Березуцким: Не поддерживаю страну-агрессора

Сергей Ребров прокомментировал видео с игрой в падел с Василием Березуцким и извинился перед украинцами за возможное недоразумение.

Бывший наставник сборной Украины по футболу Сергей Ребров высказался по поводу видеозаписи, где он замечен во время игры в падел с экс-игроком российской команды Василием Березуцким.



Ребров выразил свою позицию по этому вопросу на своем аккаунте в Instagram.



"Считаю важным прокомментировать видео, которое появилось в интернете, - на нем я играю в падел с экс-игроком сборной рф Василием Березуцким.

Я не контактирую с представителями страны-агрессора, за исключением тех, кто публично осудил полномасштабное вторжение и покинул страну. Мне было известно об антивоенной позиции Березуцкого, но я не знал, что он недавно уехал работать тренером в рф - я не слежу за футболом в государстве-террористе.

Как публичное лицо, хочу выразить свои извинения украинцам, которых мог задеть своим поступком, но прошу не сомневаться в моей проукраинской позиции и поддержке родной страны. С первых дней полномасштабного вторжения я оказываю помощь силам обороны Украины. О некоторых пожертвованиях упоминали СМИ. Недавно я откликнулся на запрос, приобретя для одной из бригад ВСУ 50 старлинков, и буду продолжать поддерживать наших Героям", - заявил Ребров.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: bigmir)net в facebook