Свитолина шагнула в четвертьфинал WTA 1000, обыграв Анисимову

Свитолина доминировала в матче против Анисимовой, обеспечив себе место в четвертьфинале турнира WTA 1000.

Украинская теннисистка Элина Свитолина успешно преодолела стадию 1/8 финала и продвинулась в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Торонто, одержав победу над американкой Амандой Анисимовой.



Матч, который длился около 1 часа 20 минут, был под контролем Свитолиной с самого начала, в то время как Анисимова совершила несколько ошибок.



Во втором сете Свитолина вела 5:2 и могла бы завершить матч ранее, но Анисимова сумела сократить разрыв. Тем не менее, при счете 5:4 Элина снова выиграла подачу американки и завершила матч в свою пользу.



WTA 1000, Торонто, Канада

Третий круг

Элина Свитолина (Украина) - Аманда Анисимова (США) 6:2, 6:4



Стоит отметить, что это был шестой матч между этими теннисистками, и Свитолина победила в пятый раз. В четвертьфинале она сыграет с Екатериной Александровой, которая неожиданно победила первую ракетку мира Арину Соболенко.

В свою очередь, Марта Костюк не смогла пройти стадию 1/8 финала на том же турнире в Торонто.