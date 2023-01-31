Голкипер ПСЖ станет игроком Ноттингем Форест
Навас пополнит ряды английского клуба.
Голкипер ПСЖ Кейлор Навас станет игроком Ноттингем Форест. Об этом сообщает издание L’Equipe.
Английский клуб договорился с парижанами о переходе 36-летнего вратаря. Контракт с самим костариканцем уже согласован.
Структура трансфера и его экономические условия не уточняются. Предположительно, игрок уйдет в аренду до конца сезона.
В текущем сезоне Навас сыграл всего 2 матча за ПСЖ во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что ПСЖ не может согласовать с Челси сделку по Зиешу.
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