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Голкипер ПСЖ станет игроком Ноттингем Форест

Навас пополнит ряды английского клуба.
Голкипер ПСЖ станет игроком Ноттингем Форест

Голкипер ПСЖ Кейлор Навас станет игроком Ноттингем Форест. Об этом сообщает издание L’Equipe.

Английский клуб договорился с парижанами о переходе 36-летнего вратаря. Контракт с самим костариканцем уже согласован. 

Структура трансфера и его экономические условия не уточняются. Предположительно, игрок уйдет в аренду до конца сезона.

В текущем сезоне Навас сыграл всего 2 матча за ПСЖ во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что ПСЖ не может согласовать с Челси сделку по Зиешу.

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