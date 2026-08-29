Шахтер встретится с Реалом и Интером: расписание Лиги чемпионов-2026/27 опубликовано

Шахтер сыграет с Реалом, Интером и другими в групповом этапе Лиги чемпионов UEFA 2026/27.

Официально опубликовано расписание группового этапа Лиги чемпионов UEFA 2026/27, в котором примет участие донецкий Шахтер, обладатель титула чемпиона Украины прошлого сезона.



Соперниками Шахтера станут команды Реал из Мадрида, Интер из Италии, Спортинг из Португалии, ПСВ из Нидерландов, Фенербахче из Турции, Лейпциг из Германии, АЕК из Греции и Слован из Братиславы, Словакия. В рамках турнира Шахтер проведет четыре домашних и четыре выездных матча.



Расписание матчей Шахтера в Лиге чемпионов выглядит следующим образом:



10 сентября 2026 года - противостояние с ПСВ

14 октября - матч против АЕК на домашнем поле

21 октября - игра против Интера

3 ноября - домашний матч против Спортинга

25 ноября - Шахтер принимает Фенербахче

9 декабря - встреча со Слованом

20 января 2027 года - игра против Лейпцига

27 января - домашний матч против Реала



Жеребьевка группового этапа прошла 27 августа в Монако. Всего в турнире участвуют 36 команд, которые были распределены по четырем корзинам в соответствии с рейтингом клубов UEFA. Каждому клубу были назначены восемь соперников, по два из каждой корзины. Шахтер попал в третью корзину.