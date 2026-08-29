Франк Кессье: возвращение в Аталанту после путешествия по миру футбола

Аталанта подписала Кессье до 2029 года после истечения его контракта с Аль-Ахли.

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Ивуарийский полузащитник Франк Кессье возвращается в итальянский футбольный клуб Аталанта, как подтвердил официальный веб-сайт бергамского клуба.



29-летний Кессье присоединяется к Аталанте в статусе свободного агента после истечения его контракта с саудовским клубом Аль-Ахли. Он заключил договор с Аталантой, который будет действовать до лета 2029 года.



В составе команды ивуарийский футболист будет выступать под 19-м номером.





Стоит отметить, что Кессье уже имел опыт игры за Аталанту в сезоне-2016/2017, после чего перебрался в Милан. В сезоне-2022/23 он выступал за Барселону, а затем перешел в Аль-Ахли.



В прошлом сезоне Кессье участвовал в 42 матчах за саудовскую команду в различных турнирах, забив 12 голов и совершив шесть результативных передач.



Ранее сообщалось, что полузащитник Милана переходит в другой итальянский клуб Серии А.