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Франк Кессье: возвращение в Аталанту после путешествия по миру футбола

Аталанта подписала Кессье до 2029 года после истечения его контракта с Аль-Ахли.
Франк Кессье: возвращение в Аталанту после путешествия по миру футбола
Франк Кессье / atalanta.it

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Ивуарийский полузащитник Франк Кессье возвращается в итальянский футбольный клуб Аталанта, как подтвердил официальный веб-сайт бергамского клуба.

29-летний Кессье присоединяется к Аталанте в статусе свободного агента после истечения его контракта с саудовским клубом Аль-Ахли. Он заключил договор с Аталантой, который будет действовать до лета 2029 года.

В составе команды ивуарийский футболист будет выступать под 19-м номером.

 

 



Стоит отметить, что Кессье уже имел опыт игры за Аталанту в сезоне-2016/2017, после чего перебрался в Милан. В сезоне-2022/23 он выступал за Барселону, а затем перешел в Аль-Ахли.

В прошлом сезоне Кессье участвовал в 42 матчах за саудовскую команду в различных турнирах, забив 12 голов и совершив шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что полузащитник Милана переходит в другой итальянский клуб Серии А.

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