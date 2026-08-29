Борнмут и Эвертон разошлись миром в ожесточенном матче Премьер-лиги
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В субботу, 29 августа, состоялся матч второго тура английской Премьер-лиги между командами Борнмут и Эвертон на домашней арене Борнмута.
"Вишни" контролировали игру с конца первого тайма, однако не сумели сохранить свое преимущество, пропустив гол в заключительные минуты и закончив встречу со счетом 1:1.
На 41-й минуте Борнмут открыл счет в матче. Хозяева эффективно провели контратаку, которую завершил ударом в левый нижний угол Алекс Скотт.
Ответный гол от гостей пришел только в добавленное время. На 90+1-й минуте после углового игроки Борнмута не смогли отбить мяч из своей штрафной, и Джеймс Тарковски отправил его в ворота.
Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко провел весь матч в стартовом составе.
После двух туров у Борнмута на счету одно очко, в то время как у Эвертона - четыре.
Статистика матча Борнмут - Эвертон в рамках второго тура чемпионата Англии:
Борнмут - Эвертон - 1:1
Голы: Скотт, 41 - Тарковски, 90+1
Ожидаемые голы (xG): 2.14 - 1.72
Владение мячом: 58% - 42%
Удары: 17 - 13
Удары в створ: 5 - 7
Угловые: 10 - 7
Фолы: 11 - 14
Составы команд:
Борнмут: Петрович - Смит, Хилл, Силва, Трюффер - Кук (Адамс, 69), Скотт (Кристи, 87) - Райан, Клюйверт (Брукс, 81), Тавернье - Эванилсон (Родригес, 81).
Эвертон: Пикфорд - Рель (Айрогбунам, 87), Тарковски, Брентуэйт, Миколенко - Армстронг (Алькарас, 87), Гарнер (Хакни, 62) - Ндиай, Дьюзбери-Холл, Джордж (Джонсон, 62) - Барри (Бету, Бету).
Предупреждения: Скотт, Смит, Тавернье - Гарнер, Алькарас.