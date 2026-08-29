Самуэле Риччи переходит из Милана в Комо на правах годичной аренды
Комо арендовал полузащитника Милана Самуэле Риччи с возможностью последующего выкупа.
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Самуэле Риччи, полузащитник футбольного клуба Милан, перешел в Комо, как подтверждает официальный сайт последнего.
25-летний итальянец присоединился к Комо на правах годичной аренды за 2 миллиона евро. В контракте предусмотрена возможность последующего выкупа игрока.
Como 1907 is delighted to announce the signing of Italian international midfielder Samuele Ricci from @acmilan on loan until the end of the 2026/27 season, with an option to make the move permanent.— Como1907 (@Como_1907) August 29, 2026
Official statement ➡️ https://t.co/tZcsDKtTyp pic.twitter.com/71jVYZCKZN
Стоит отметить, что Милан купил Риччи у Торино в прошлом году за 23 миллиона евро. Во время игры за "россонери" футболист принял участие в 34 матчах, забив один гол и сделав четыре голевые передачи.
Ранее были слухи о том, что Астон Вилла заинтересована в игроке Милана.
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