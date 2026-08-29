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Самуэле Риччи переходит из Милана в Комо на правах годичной аренды

Комо арендовал полузащитника Милана Самуэле Риччи с возможностью последующего выкупа.
Самуэле Риччи переходит из Милана в Комо на правах годичной аренды
Самуэле Риччи / Como1907

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Самуэле Риччи, полузащитник футбольного клуба Милан, перешел в Комо, как подтверждает официальный сайт последнего.

25-летний итальянец присоединился к Комо на правах годичной аренды за 2 миллиона евро. В контракте предусмотрена возможность последующего выкупа игрока.



Стоит отметить, что Милан купил Риччи у Торино в прошлом году за 23 миллиона евро. Во время игры за "россонери" футболист принял участие в 34 матчах, забив один гол и сделав четыре голевые передачи.

Ранее были слухи о том, что Астон Вилла заинтересована в игроке Милана.

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