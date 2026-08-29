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Цыганков пропустит дебютный матч за Аякс из-за поэтапной адаптации

Цыганков приступил к тренировкам в Аяксе, но не сыграет в ближайшем матче.
Цыганков пропустит дебютный матч за Аякс из-за поэтапной адаптации
Виктор Цыганков / AFC Ajax

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Украинский футболист Виктор Цыганков, недавно перебравшийся из Жироны в Аякс, пока не сможет принять участие в своем дебютном матче за новую команду.

28-летний вингер уже приступил к тренировкам в амстердамском клубе, однако не будет играть в предстоящем матче нидерландского чемпионата против Телстара.

Главный тренер Мичел Санчес, цитата которого приводится на официальном сайте клуба, говорит:

Цыганков в команде уже адаптировался, но в состав вводить мы намерены постепенно.



Следующий матч четвертого тура чемпионата Нидерландов между Телстаром и Аяксом намечен на воскресенье, 30 августа.

Стоит отметить, что Цыганков подписал контракт с Аяксом до июня 2029 года.

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