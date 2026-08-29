Ничья в матче Левый Берег против Карпат, несмотря на воздушные тревоги

Левый Берег и Карпаты не смогли определить победителя в матче, прерывавшемся из-за воздушных тревог, завершив встречу со счетом 1:1.

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В субботу, 29 августа, Левый Берег принимал на своем поле Карпаты в рамках четвертого тура украинской Премьер-лиги.



Игра, начало и второй тайм которой были задержаны из-за воздушных тревог, закончилась ничьей 1:1, поскольку командам не удалось определить лидера.



В первой половине игры ни одна из команд не смогла забить. Однако, во втором тайме, Феллипе Виейра, новичок Карпат, привел свою команду вперед, забив свой третий гол в третьем подряд матче чемпионата. На 60-й минуте Алькайн справа передал мяч бразильцу, который успешно поразил левый нижний угол ворот.



На 75-й минуте матч снова пришлось приостановить из-за воздушной тревоги. После возобновления игры Левому Берегу удалось сравнять счет. Венделл отправил мяч за спину защитникам на Назария Воробчака, который прорвался справа в штрафную и уверенно пробил в ближний угол.



После четырех сыгранных матчей Карпаты с десятью очками занимают первое место в турнирной таблице УПЛ, опережая Полесье и Шахтер на одно очко. Левый Берег завершил все свои три матча в чемпионате вничью.



Статистика матча Левый Берег - Карпаты 4-го тура чемпионата Украины:



Левый Берег - Карпаты - 1:1



Голы: Воробчак, 76 - Феллипе, 60



Владение мячом: 30% - 70%

Удары: 6 - 16

Удары в створ: 1 - 7

Угловые: 2 - 8

Фолы: 11 - 9



Составы команд:



Левый Берег: Жмурко - Соколов, Якымив, Самар (Коваленко, 65), Сидней - Диего (Криворучко, 81), Банада, Бонсу - Воробчак, Малик (Венделл, 46), Шастал.



Карпаты: Марченко - Иван, Бабогло, Стецькив (Педросо, 90), Вантух (Сифуэнтес, 75) - Чачуа, Моха, Феллипе (Иглесиас, 75) - Алькайн, Сери (Лях, 65), Русин (Дедов, 90).



Предупреждения: Банада - Вантух.