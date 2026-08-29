Полесье наносит первое поражение Шахтеру в сезоне: 2:0 в центральном матче УПЛ

Полесье обыграло Шахтер в матче 4-го тура украинской Премьер-лиги, нанеся ему первое поражение в текущем сезоне.

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В центральном матче четвертого тура украинской Премьер-лиги, который прошел в Львове 29 августа, суббота, Полесье одержало победу над действующим чемпионом, Шахтером, со счетом 2:0. Это стало первым поражением Шахтера в текущем сезоне.



На 17-й минуте игры Шахтер мог забить гол благодаря удару Кауана Элиаса, но вратарь Полесья Богдан Михайличенко предотвратил это. Несмотря на то, что Шахтер контролировал мяч, Полесье успешно отстаивало свои ворота и на 31-й минуте забило первый гол. Леандро Андраде сделал удар в центр с правого края штрафной, а Александр Назаренко отправил мяч в ворота.



Во втором тайме Шахтер пытался восстановить равновесие, но безрезультатно. На 74-й минуте Полесье забило второй гол, увеличив свое преимущество. Этот гол забил Александр Андриевский, вышедший на замену.



После четырех туров Полесье и Шахтер набрали по девять очков и занимают второе и третье места в турнирной таблице УПЛ соответственно.



Статистика матча Шахтер - Полесье 4-го тура чемпионата Украины



Шахтер - Полесье - 0:2



Голы: Назаренко, 31, Андриевский, 74



Владение мячом: 63% - 37%

Удары: 11 - 6

Удары в створ: 3 - 4

Угловые: 6 - 2

Фолы: 4 - 12



Составы команд:



Шахтер: Ризнык, Винисиус, Грам, Бондар, Педро Энрике (Азарови, 46), Марлон Гомес, Очеретько (Крыськив, 46), Изаки (Карвальо, 62), Невертон (Караваев, 78), Элиас, Мендоса (Алисон, 62).



Полесье: Кудрик, Кравченко (Майсурадзе, 59), Чоботенко, Сарапий, Михайличенко, Эмерллаху (Андриевский, 59), Араухо, Федор (Брагару, 68), Андраде (Бабенко, 68), Краснопир (Гайдучик, 86), Назаренко.



Предупреждения: Михайличенко - Эмерллаху, Кравченко.