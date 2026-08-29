Полесье наносит первое поражение Шахтеру в сезоне: 2:0 в центральном матче УПЛ
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В центральном матче четвертого тура украинской Премьер-лиги, который прошел в Львове 29 августа, суббота, Полесье одержало победу над действующим чемпионом, Шахтером, со счетом 2:0. Это стало первым поражением Шахтера в текущем сезоне.
На 17-й минуте игры Шахтер мог забить гол благодаря удару Кауана Элиаса, но вратарь Полесья Богдан Михайличенко предотвратил это. Несмотря на то, что Шахтер контролировал мяч, Полесье успешно отстаивало свои ворота и на 31-й минуте забило первый гол. Леандро Андраде сделал удар в центр с правого края штрафной, а Александр Назаренко отправил мяч в ворота.
Во втором тайме Шахтер пытался восстановить равновесие, но безрезультатно. На 74-й минуте Полесье забило второй гол, увеличив свое преимущество. Этот гол забил Александр Андриевский, вышедший на замену.
После четырех туров Полесье и Шахтер набрали по девять очков и занимают второе и третье места в турнирной таблице УПЛ соответственно.
Статистика матча Шахтер - Полесье 4-го тура чемпионата Украины
Шахтер - Полесье - 0:2
Голы: Назаренко, 31, Андриевский, 74
Владение мячом: 63% - 37%
Удары: 11 - 6
Удары в створ: 3 - 4
Угловые: 6 - 2
Фолы: 4 - 12
Составы команд:
Шахтер: Ризнык, Винисиус, Грам, Бондар, Педро Энрике (Азарови, 46), Марлон Гомес, Очеретько (Крыськив, 46), Изаки (Карвальо, 62), Невертон (Караваев, 78), Элиас, Мендоса (Алисон, 62).
Полесье: Кудрик, Кравченко (Майсурадзе, 59), Чоботенко, Сарапий, Михайличенко, Эмерллаху (Андриевский, 59), Араухо, Федор (Брагару, 68), Андраде (Бабенко, 68), Краснопир (Гайдучик, 86), Назаренко.
Предупреждения: Михайличенко - Эмерллаху, Кравченко.