Ливерпуль и Ноттингем Форест разошлись миром в Премьер-лиге

Ливерпуль и Ноттингем Форест завершили матч второго тура Премьер-лиги вничью, счет 2:2.

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В субботу, 29 августа, на своем домашнем поле Ливерпуль принимал Ноттингем Форест в рамках второго тура английской Премьер-лиги.



Под руководством Андони Ираолы Ливерпуль второй раз подряд сыграл вничью в чемпионате, на этот раз с "лесниками", счет матча 2:2.



Первый гол в матче забил Ноттингем в середине первого тайма, благодаря удачному удару Дана Ндойе. Ливерпуль быстро ответил, но гол, забитый на 32-й минуте Флорианом Вирцом, был аннулирован из-за офсайда.



Во втором тайме Ливерпуль смог сравнять счет благодаря Александеру Исаку, который на 60-й минуте реализовал передачу от Коди Гакпо. Однако через десять минут гости снова вышли вперед, забив гол с пенальти, который успешно реализовал Морган Гиббс-Уайт. На 82-й минуте Виктор Муньос спас Ливерпуль от поражения, во второй раз выравнивая счет в матче.



После двух сыгранных матчей у Ливерпуля на счету два очка, а у Ноттингем Форест - одно.



Статистика встречи между Ливерпуль и Ноттингем Форест во втором туре английского чемпионата:



Ливерпуль - Ноттингем Форест - 2:2



Голы: Исак, 60, Муньос, 82 - Ндойе, 24, Гиббс-Уайт, 70 (с пенальти)



Ожидаемые голы (xG): 1.61 - 2.30

Владение мячом: 70% - 30%

Удары: 13 - 12

Удары в створ: 4 - 3

Угловые: 3 - 5

Фолы: 13 - 10



Составы команд:



Ливерпуль: Алисон - Фримпонг (Гравенберх, 71), Жаке (Араухо, 77), ван Дейк, Керкез (Цимикас, 71) - Собослаи, Макаллистер (Ньони, 77) - Муньос, Вирц, Гакпо (Нгумоа) - Исак.



Ноттингем Форест: Селс - Да Кунья, Миленкович, Мурильо - Айна (Нетц, 86), Шлагер, Макати (Хадсон-Одои, 90+2), Уильямс - Ндойе (Делап, 66), Гиббс-Уайт - Жезус (Домингес, 90+2)



Предупреждения: Муньос, Вирц, Алисон, Араухо - Жезус.