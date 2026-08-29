Румынский форвард Блэнуцэ переходит в польский клуб Лехия до 2031 года, стоимость трансфера составила 1,5 миллиона евро.

Читайте также: Динамо Киев нацеливается на двух молодых атакующих игроков: Баха и Прадо

Форвард Динамо Владислав Блэнуцэ становится игроком Лехии из Гданьска, как подтвердил официальный веб-сайт польского футбольного клуба, выступающего во втором дивизионе.



24-летний Блэнуцэ, родившийся в Румынии, подписал договор с Лехией, который будет действовать до 30 июня 2031 года.



Хотя точные финансовые детали сделки не раскрываются, некоторые источники в прессе утверждают, что стоимость трансфера составила 1,5 миллиона евро.





Блэнуцэ присоединился к Динамо в сентябре 2025 года, перебравшись из румынской Крайовы. Его переход в киевский клуб вызвал контраргументы после того, как в социальных сетях были обнаружены его видео с российскими пропагандистами и главой террористического государства.



В прошлом сезоне Блэнуцэ участвовал в 11 матчах за Динамо в разных турнирах и забил один гол.



Стоит отметить, что тренером Лехии Гданьск является украинец Владислав Лупашко. Кроме того, польский клуб недавно взял в аренду полузащитника Карпат Артура Шаха и заключил договор с защитником Полесья Даниилом Бескоровайным.