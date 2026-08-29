Эпицентр разгромил Кудривку в четвертом туре украинской Премьер-лиги

Эпицентр одерживает победу над Кудривкой со счетом 3:0 в четвертом туре украинской Премьер-лиги.

В субботу, 29 августа, в рамках четвертого тура украинской Премьер-лиги сезона-2026/27 команды Кудривка и Эпицентр сразились на футбольном поле. Игра проходила на стадионе Авангард в Ровно, начало было назначено на 13:00 по киевскому времени, а Евгений Цыбулько выступал в роли главного арбитра.



Победу в матче одержала команда Эпицентр, забив три гола в ворота Кудривки без ответных ударов. Два гола на счету у Вадима Сидуна, а Карлос Рохас установил окончательный счет матча, забив ударом в дальний угол.





Итоговый счет встречи: Кудривка - Эпицентр - 0:3.



Стоит отметить, что перед началом тура у Эпицентра было четыре очка, и команда занимала шестую строчку в турнирной таблице. В то же время Карпаты и Шахтер, имея по девять очков, были лидерами чемпионата после трех туров.