Реал Мадрид привлекает звезду НБА: Дэмиан Джонс подписывает контракт до 2027 года

Дэмиан Джонс, двукратный чемпион НБА, присоединяется к Реал Мадрид до 2027 года.

Реал Мадрид формально объявил о подписании договора с американским баскетболистом-центровым Дэмианом Джонсом. 31-летний спортсмен будет играть за Реал до конца сезона-2026/27.



За время своей профессиональной карьеры Джонс принял участие в 293 матчах НБА, играя за такие команды, как Голден Стэйт Уорриорз, Атланта Хокс, Сакраменто Кингз, Финикс Санз, Лос-Анджелес Лейкерс, Юта Джаз и Кливленд Кавальерс. Он дважды становился чемпионом НБА в составе Голден Стэйт в 2017 и 2018 годах.



Во время своего участия в НБА Джонс в среднем набирал 4,9 очка, делал 3,1 подбора и 0,7 блок-шота за 14 минут игры, при этом реализуя 66% бросков.



Прежде чем перейти в Реал, Джонс играл за Баямон Ковбойз, с которым он стал чемпионом Пуэрто-Рико. В 10 матчах за эту команду он в среднем набирал 13,0 очка, делал 5,7 подбора, отдавал 1,2 передачи и делал 2,5 блок-шота за игру.



Было также упомянуто, что форвард Нью-Йорк Никс Джош Харт получил шанс продлить свой контракт с клубом. Он может подписать четырехлетнее соглашение на сумму до 132 млн долларов.