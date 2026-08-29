Уголек - новое имя маскота ФК Шахтер: фанаты выбрали прозвище для талисмана команды

Уголек - новое имя маскота Шахтера, внесенное в клубную символику и присвоенное талисману команды.

Фанаты донецкого футбольного клуба Шахтер выбрали имя для своего маскота. Теперь талисман команды будет называться Уголек.



Маскот Шахтера - это крот, который является одним из знаковых образов клуба. Прозвище "кроты" было дано игрокам и фанатам команды еще в советские годы, в связи с профессией шахтера.



Имя Уголек будет внесено в клубную символику и присвоено талисману команды. На его футболке будет нанесен 12-й номер.



Стоит отметить, что в ближайшую субботу состоится матч между Шахтером из Донецка и Полесьем из Житомира. Этот матч будет ключевым в четвертом туре чемпионата Украины по футболу.