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Уголек - новое имя маскота ФК Шахтер: фанаты выбрали прозвище для талисмана команды

Уголек - новое имя маскота Шахтера, внесенное в клубную символику и присвоенное талисману команды.
Уголек - новое имя маскота ФК Шахтер: фанаты выбрали прозвище для талисмана команды
Маскот Уголек / ФК Шахтер Донецк

Фанаты донецкого футбольного клуба Шахтер выбрали имя для своего маскота. Теперь талисман команды будет называться Уголек.

Маскот Шахтера - это крот, который является одним из знаковых образов клуба. Прозвище "кроты" было дано игрокам и фанатам команды еще в советские годы, в связи с профессией шахтера.

Имя Уголек будет внесено в клубную символику и присвоено талисману команды. На его футболке будет нанесен 12-й номер.

Стоит отметить, что в ближайшую субботу состоится матч между Шахтером из Донецка и Полесьем из Житомира. Этот матч будет ключевым в четвертом туре чемпионата Украины по футболу.

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