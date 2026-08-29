Динамо Киев нацеливается на двух молодых атакующих игроков: Баха и Прадо

Динамо Киев ведет переговоры о приобретении Кеассе Баха и Густаво Прадо, чтобы усилить атакующую линию команды.

Динамо Киев планирует усилить свою команду двумя атакующими игроками с правого фланга, согласно информации от ТаТоТаке. Киевский клуб сделал значительные шаги в переговорах о трансфере 21-летнего Кеассе Баха из Стад Лозанна-Уши, и теперь переход футболиста из Кот-д'Ивуара кажется весьма вероятным.



В то же время Динамо активно рассматривает возможность приобретения 21-летнего бразильца Густаво Прадо. Права на игрока принадлежат Интернасьоналу, но с марта 2026 года он выступает за Сеару на правах аренды. Предположительно, Прадо перейдет в Киев также на арендных условиях, но с возможностью последующего выкупа по завершении сезона-2026/27. Transfermarkt оценивает стоимость Прадо в 2,5 миллиона евро, а Баха - в 700 тысяч евро.



Напомним, 27 августа в Киеве состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины по футболу сезона-2026/27. Три пары 1/16 финала определили команды из УПЛ. В этом раунде за трофей начинают борьбу четыре украинских клуба, участвующих в еврокубках: Шахтер, Динамо, ЛНЗ и Полесье.