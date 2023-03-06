Промоутер Фьюри назвал соперника Усика, в случае срыва боя с Тайсоном

Украинский боксер должен провести обязательную защиту пояса WBA.

Фрэнк Уоррен, сопромоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поделился мнением о возможном срыве титульного поединка своего подопечного с обладателем титулов WBO, WBA и IBF Александром Усиком.

По словам авторитетного функционера, украинский боксер проведет поединок с Даниэлем Дюбуа, если у него не состоится бой с Фьюри.

"Пару дней назад я разговаривал с Дюбуа. Он хорошо себя чувствует и вернулся к тренировкам. Поскольку приближаются бои Тайсона Фьюри и Джо Джойса, у нас, пожалуй, нет даты для Даниэля до середины или конца мая. Все зависит от того, что произойдет с боем Усик - Фьюри. Если мы не сможем устроить его 29 апреля, то тогда Дюбуа подерется с Александром".

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"Переговоры о бое с Усиком получились очень затяжными, и это разочаровывает. Все еще есть пару проблем, которые нужно решить. Если бой состоится, то это произойдет 29 апреля. Но нам нужно подождать, а там посмотрим. Тайсон подерется в этот день, и я надеюсь, что нам не придется идти путем поиска для него другого соперника", - приводит слова Уоррена Express.

Ранее отец Фьюри объяснил, почему Усик не заслуживает разделения гонорара пополам в бою с Тайсоном.