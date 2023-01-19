Челси согласовал трансфер вингера ПСВ
Грэм Поттер получит в свое распоряжение очередного вингера.
Челси и ПСВ договорились о трансфере вингера Нони Мадуэке, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.
Переход 20-летнего англичанина обойдется "пенсионерам" в 30 миллионов фунтов.
Мадуэке - левша, играющий на правом фланге атаки, а потому он не станет угрозой для Михаила Мудрика, играющего на противоположном фланге.
В нынешнем сезоне Нони Мадуэке провел всего девять матчей за первую команду ПСВ, отметившись двумя голами. Первые несколько месяцев кампании он пропустил из-за травмы голеностопа.
Ранее стало известно, что Челси готов сильно потратиться, чтобы переманить хавбека Брайтона.
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