ЛНЗ - Харьков: как букмекеры оценивают шансы команд?

Совместно с BETKING, стратегическим партнером УПЛ, предлагаем рассмотреть варианты ставок на матч чемпионата Украины.

В воскресенье, 1 ноября, ЛНЗ примет дома Харьков в рамках 11-го тура Украинской Премьер-лиги.

Положение соперников на текущий момент сложно назвать равным, однако обе команды планируют бороться за медали чемпионата.

Харьков, даже несмотря на один пропущенный тур, находится в шести очках от ЛНЗ. А потому, очевидно, главной задачей команды Пономарева будет нивеллировать это разницу.

• 01.11, 13:00 | ЛНЗ - Харьков

Эксперты BETKING оценивают шансы команды практически равными. На победу ЛНЗ предлагается коэффициент 3.00, а на победу Харькова - 2.45. Ничья считается наименее вероятным исходом с коэффициентом 3.25.

В матчах между ЛНЗ и Харьковом никогда не забивали больше двух голов, потому на тотал больше 2.5 предлагается коэффициент 2.40, а на тотал меньше 2.5 - 1.52.

При этом на линии рассчитывают, что гости оформят минимальную победу, предлагая коэффициент 1.71 на то, что забьет лишь одна команда. А на то, что забьют обе - 2.10.

Наиболее вероятным автором гола у хозяев считается Марк Ассинор или Олег Горин (2.25), а у Харькова - Эрмир Рашица (2.36).

Также можно обратить внимание на коэффициенты с двойным шансом. Победа ЛНЗ или ничья оцениваются в 1.52, победа Харькова или ничья - 1.37, а победа одной из команд - 1.32.

АПЛ, Бундеслига, EFL и UFC — видеотрансляции и повторы на BETKING в HD в плеере Setanta Sports: betking.com.ua/setanta-sports

РЕКЛАМА

21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ООО «Слотс Ю.Эй»: Лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 25.03.2026 (Решение ДАУ ПлейСити № 82-Р от 25.03.2026) и 15.09.2023 (Решение КРАИЛ №245 от 31.08.2023), а также букмекерской деятельности в сети Интернет от 05.12.2024 (Решение КРАИЛ №559 от 21.11.2024), выданные сроком на 5 лет.