Кривбасс — Динамо: как букмекеры оценивают шансы команд?

Совместно с BETKING, стратегическим партнером УПЛ, предлагаем рассмотреть варианты ставок на матч чемпионата Украины.

В понедельник, 2 ноября, криворожский Кривбасс встретится с киевским Динамо.

Обе команды недавно сменили тренеров. Кроме того, они находятся на разных полюсах турнирной таблицы. Кривбасс занимает 15-е место, Динамо — 4-е.

02.11, 13:00 | Кривбасс — Динамо

Эксперты BETKING считают явным фаворитом Динамо, на победу киевлян дают коэффициент 1,46. Победа Кривбасса оценивается всего в 6,50, а ничья имеет коэффициент 4,75.

В 11 из 16 последних матчей Кривбасса забивали обе команды. Коэффициент на то, что это произойдет в этом матче, — 1,68.

В 6 из последних 7 матчей Кривбасса в первом тайме было забито менее 2 голов. Коэффициент на тотал меньше 1,5 в первом тайме — 1,69

Динамо проиграло второй тайм в 4 из 6 последних выездных матчей. Коэффициент на победу Кривбасса именно по итогам второго тайма — 6,00.

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