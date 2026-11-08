Шахтер - Динамо: анонс матча чемпионата Украины

Предлагаем вашему вниманию вместе с BETKING, стратегическим партнером УПЛ, превью поединка двенадцатого тура чемпионата Украины.

В воскресенье, 8 ноября, в 12-м туре УПЛ состоится украинское Эль-Классико, в рамках которого Шахтер примет во Львове Динамо.

Сложно представить в рамках чемпионата более жаркий поединок, хотя в новом сезоне киевляне сильно отстают от своего исторического соперника. А после обидного поражения в Кубке у Динамо появилась дополнительная мотивация.

Предлагаем вашему вниманию анонс встречи Шахтер - Динамо.

Шахтер - Динамо

8 ноября | 18:00 | Арена Львов, Львов

К поединку Шахтер подходит в довольно спорной форме. В чемпионате у «горняков» практически нет конкурентов, но осечки привели к тому, что первую строчку занимает Полесье. Очевидно, что уступать чемпионский титул донецкий клуб не планирует, а потому будет играть только на победу.

С другой же стороны, неудачи в Лиге чемпионов не могли не сказаться на настрое команды. Шахтер мог зарабатывать очки и с Интером, и со Спортингом, но проиграл оба матча. И теперь этому составу предстоит снова сыграть с Динамо, который они уже обыграли ранее, хоть и не без помощи со стороны киевлян.

Динамо же, в свою очередь, после ухода Костюка стало выглядеть несколько лучше. В том же кубковом матче с Шахтером киевляне мало уступали сопернику до удаления. А в матчах с Кудровкой и Кривбассом было видно, что команда будет теперь играть ярче и агрессивней.

Пожалуй, сейчас для киевлян самый лучший момент, чтобы попытаться отомстить Шахтеру. Уставшая и расстроенная после еврокубков команда Турана может стать намного более легкой целью для Динамо сейчас, чем в любое другое время. И такая победа может дать очень много к моральному состоянию команды.

Интересный факт

У Шахтера и Динамо, пожалуй, одна из самых долгих личных историй в украинском футболе. Клубы встречались между собой 205 раз, и преимущество все еще на стороне киевлян. Динамо выиграло 81 матч, Шахтер - 64, и еще 60 встреч завершились вничью.

Если не считать недавний кубковый матч, то последняя личная встреча состоялась в конце прошлого сезона. Тогда «горняки» оформили волевую победу, ответив голами Феррейры и Траоре на гол Пономаренко.

Ориентировочные составы

А вот здесь самое интересное. Туран не может позволить себе широкую ротацию состава, так как соперник - один из самых серьезных в чемпионате. К тому же еще и тяжелую травму получил основной нападающий команды Кауан Элиас.

В остальном же, вероятней всего, против Динамо выйдет тот же состав, который не сумел обыграть Спортинг ранее в Лиге чемпионов. Хотя Туран может попытаться заменить ряд позиций, например, в атаке.

Что касается Динамо, тут все намного проще. Ярмоленко в прошлом туре установил рекорд и удалился, потому пропустит матч из-за дисквалификации. И также все еще дисквалифицирован Тарас Михавко.

Зато в основную группе вернулись Константин Вивчаренко и Богдан Редушко, который смогут помочь своей команде в предстоящем поединке.

Шахтер: Ризнык — Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Тобиас — Очеретько, Назарина, Марлон — Невертон, Мейреллиш, Аллисон

Динамо: Бущан — Дубинчак, Тиаре, Кендзёра, Тимчик — Бражко, Шапаренко, Михайленко — Шола, Пономаренко, Волошин

Прогноз ISPORT: 2:1

Шахтер, несмотря ни на что остается главным фаворитом матча. Как минимум «горняки» могут выиграть матч за счет индивидуального мастерства своих футболистов, как бывало уже не раз.

Однако матч точно не будет простым ни для Шахтера, ни для Динамо. Киевляне к тому же, на бумаге, должны быть в лучшей форме и дополнительно мотивированы. Потому окончательно списывать их со счетом точно не стоит.

Эксперты BETKING уверены в победе Шахтера, на которую дают коэффициент 1.90. Победа Динамо же оценивается лишь в 4.00, а ничья имеет коэффициент 3.60.

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