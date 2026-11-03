Футболист Тенерифе умер после столкновения с вратарем Андорры

Нападающий Тенерифе Хесус де Мигель скончался после тяжелого столкновения с голкипером Андорры Хесусом Овоно во время матча второго дивизиона чемпионата Испании.

Трагедия произошла 2 ноября в поединке 12-го тура Сегунды. В компенсированное время при счете 2:2 Овоно вышел далеко за пределы штрафной площади, чтобы прервать атаку соперника, и столкнулся с де Мигелем, ударив его коленом в область груди и головы.

Нападающий Тенерифе потерял сознание и упал на газон. Медицинская бригада несколько минут оказывала ему помощь непосредственно на поле, после чего футболиста доставили на машине скорой помощи в университетскую больницу Nuestra Señora de Candelaria.

По информации испанских СМИ, во время транспортировки у игрока произошла остановка сердца, однако медикам удалось восстановить его сердечный ритм. Первоначально клуб сообщал, что футболист находится в реанимации в тяжелом, но стабильном состоянии. Позднее его неврологическое состояние ухудшилось.

Утром 3 ноября Тенерифе опубликовал официальное заявление о смерти 30-летнего футболиста.

"С глубокой болью и с комом в горле, не в силах поверить в произошедшее, сообщаем о трагической смерти Хесуса де Мигеля Аламеды, которая наступила во вторник, 3 ноября 2026 года, в 08:00", — говорится в заявлении клуба.

Матч Тенерифе — Андорра был остановлен на 108-й минуте при счете 2:2. После столкновения Овоно получил прямую красную карточку.