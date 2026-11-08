Сборная Украины оформила третью победу на Европейском кубке наций

"Сине-желтые" не без проблем обыграли Италию.

В субботу, 7 ноября, сборные Украины и Италии встретились в рамках Европейского кубка наций по хоккею.

"Сине-желтые" довольно быстро открыли счет благодаря буллиту, но итальянцы сначала сравняли во втором периоде, а затем и вовсе вышли вперед.

Вскоре счет удалось сравнять уже нашей команде, а за три минуты до конца матча Александр Пересунько дальним броском вырвал для Украины победу.

Таким образом подопечные Александра Бобкина оформили третью победу подряд и заняли первое место в группе.

Европейский кубок наций. 3-й тур

Италия - Украина 2:3 (0:1, 2:0, 0:2)

Денискин, 09:28 (буллит) 0:1

Дзанатта, 21:11 (большинство, Пьетрониро) - 1:1

Луизетти, 34:46 (Пьетрониро + Скьявоне) - 2:1

Пересунько, 46:25 - 2:2

Пересунько (большинство, Трахт) - 2:3